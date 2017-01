Sundered: il metroidvania sviluppato dai creatori di Jotun arriva su Kickstarter

, conosciuta ai più per aver sviluppato, ha annunciato di aver lanciato la campagna Kickstarter di. Il caso di questo titolo è però particolare: lo scheletro del gioco è infatti già completo; ciò che sarà fatto grazie al supporto dei backer sarà andare a rifinire vari aspetti di gioco e aggiungere nuove feature di gameplay.

Lo studio ha annunciato che l'intenzione è quella di spedire ai backer dei codici Alpha del gioco, tramite i quali ricevere il feedback dei giocatori. Nello specifico, la software house è interessata a ricevere consigli sul come migliorare il bilanciamento di gioco, arricchire il sistema dell'albero della abilità, applicare nuove idee legate ai Perk, e migliorare in generale il gameplay. Per far sì che tutto questo si concretizzi, la cifra da raggiungere è pari a CA$25,000. Thunder Lotus Games ha inoltre dichiarato di aver stretto una collaborazione a livello di marketing con Sony, ma ha precisato che il colosso nipponico non è in alcun modo coinvolta nello sviluppo del suo metroidvania procedurale.

La pagina Kickstarter di Sundered non sarà live fino a quando gli sviluppatori non avranno ricevuto un primo feedback da parte della community, in modo da porsi degli obiettivi precisi da raggiungere tramite il loro supporto extra.

Sundered è atteso su PC e PlayStation 4 nel corso del 2017. Nelle scorse settimane, è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco.