Sunless Skies ha già raddoppiato il suo obiettivo minimo su Kickstarter

Nel momento in cui riportiamo la notizia, la raccolta fondi diè arrivata a quota 210 mila dollari a 26 giorni di distanza dalla sua chiusura, raddoppiando l'obiettivo minimo di 100 mila dollari fissato per la campagna Kickstarter . L'uscita del gioco è prevista su PC, Mac e Linux.

Sequel diretto di Sunleass Sea, l'originale survival game ambientato nei mari dell'Impero Britannico in un passato alternativo, Sunsless Skies ci vedrà viaggiare verso le stelle in una nuova avventura ispirata ai racconti H.G. Wells e ai film di fantascienza come Event Horizon. Se volete aderire alla campagna di crowdfunding potete visitare la pagina Kickstarter del progetto: la data di pubblicazione (indicativa) del gioco è fissata per Maggio 2018.