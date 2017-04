Super Bomberman R: 500.000 copie distribuite, 1-2-Switch vicino al milione

ha annunciato che tra i giochi di maggior successo al lancio di Switch (oltre a) figurano, entrambi disponibili in esclusiva sulla nuova console della casa di Kyoto.

Super Bomberman R ha raggiunto quota 500.000 copie distribuite in tutto il mondo al 31 marzo 2017 mentre 1-2-Switch è molto vicino al milione, secondo quanto dichiarato da Tatsumi Kimishima durante l'ultima riunione con gli azionisti della società. Ad oggi, sono stati venduti oltre cinque milioni di giochi retail per Nintendo Switch, traguardo raggiunto in poco più di un mese dal lancio della console.