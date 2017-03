Super Bomberman R: annunciato un DLC gratuito

Durante l'ultimo podcast di The Game Theorists, un portavoce diha annunciato l'arrivo di un contenuto aggiuntivo gratuito per, titolo uscito al lancio di Switch e disponibile in esclusiva sulla nuova console

Purtroppo al momento non ci sono molti dettagli su questo DLC, che aggiungerà nuovi livelli e personaggi, oltre ad altri contenuti non ancora rivelati. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, vi aggiorneremo non appena ci saranno concrete novità in merito. Per saperne di più su Super Bomberman R vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo gioco Konami.