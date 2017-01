Super Bomberman R annunciato in esclusiva per Nintendo Switch

Konami ha annunciato Super Bomberman R come titolo di lancio in esclusiva per il nuovo Nintendo Switch. Il concetto del gioco è semplice: guidare il Bomberman scelto in un’area in stile labirinto utilizzando bombe a tempo per aprirsi la strada e sconfiggere gli altri giocatori o gli avversari controllati dall’intelligenza artificiale.

Super Bomberman R mantiene questi elementi fondamentali ma li ripropone con grafica e dettagli migliorati rimanendo però fedele alle origini della serie. Super Bomberman R sfrutta al meglio le capacità tecniche di Nintendo Switch, che permettono al giocatore di utilizzare il titolo dove, quando e con chi si voglia farlo. Super Bomberman R offre una modalità “Battaglia” dove otto giocatori sono posizionati in un labirinto per una sfida “all’ultimo sopravvissuto” che viene quindi dichiarato il vincitore. C’è anche una modalità “Storia” dove fino a due giocatori potranno agire insieme per completare una serie di 50 livelli salvando così la galassia.

Tuti gli elementi tipici di Bomberman fanno il loro ritorno nella versione per Nintendo Switch, includendo utili oggetti da trovare nelle aree che possono essere distrutte in ogni labirinto. Abbattere un muro può spesso svelare un potenziamento in grado di aumentare il raggio di esplosione oppure fornire il Bomberman del giocatore di un’abilità speciale. Queste includono movimenti più rapidi, la capacità di calciare o lanciare bombe, e altro ancora. Così, mentre i giocatori acquisiranno capacità sempre più devastanti, dovranno utilizzare la loro abilità e ingegnosità per spingere i propri avversari in una esplosione riuscendo ad uscirne indenni!

Super Bomberman R segna un ritorno in grande stile per la tanto amata leggenda del gaming e sarà pubblicato per Nintendo Switch il 3 marzo.