Super Bomberman R disponibile da oggi in esclusiva su Switch

Konami ha annunciato che Super Bomberman R è da oggi disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, segnando di fatto il ritorno della saga dopo qualche anno di assenza dagli schermi.

Questo nuovo capitolo possiede tutti gli elementi chiave del classico Bomberman, una delle serie multiplayer più celebri e amate fin dalla sua prima comparsa nel 1983. Super Bomberman R per Nintendo Switch rimane fedele alle sue origini e aggiunge nuovi elementi, tra cui la possibilità di personalizzare i protagonisti della storia. Super Bomberman R include un negozio virtuale dove i giocatori possono spendere le “Gemme”, una valuta guadagnata gratuitamente giocando, e che permette di acquistare divertenti accessori, tra cui: gusci, lanterne, cappelli, nuovi personaggi con bombe uniche e nuovi livelli con trappole e trampolini aggiuntivi.

In contemporanea al lancio del gioco è disponibile l’aggiornamento Day One che aggiunge i seguenti contenuti:

Modalità Battaglia Online

Possibilità di bloccare la telecamera di gioco durante una battaglia.

Possibilità di usare otto Joy-Con in multiplayer locale.

Aggiunta di sottotitoli in Russo e Cinese (tradizionale e semplificato)

I giocatori, nei panni di un Bomberman, si ritroveranno un’area di gioco labirintica e dovranno utilizzare delle bombe a tempo per aprire dei passaggi, per eliminare gli avversari (controllati da altri giocatori o dal computer) e per trovare oggetti utili, come potenziamenti che aumentano l’area di esplosione delle bombe o abilità speciali per il proprio Bomberman come per esempio: velocità di movimento aumentata, la possibilità di calciare o lanciare bombe e tanto altre ancora.

Grazie alle abilità speciali e ai potenziamenti, i giocatori dovranno mettere in mostra la loro bravura e il loro ingegno per colpire gli avversari con le esplosioni. Oltre alla Modalità Battaglia, dove fino ad otto giocatori possono competere in locale o online, Super Bomberman R include anche una modalità Storia che comprende cinque mondi e 50 diversi livelli, dove in modalità singola o cooperativa lo scopo sarà quello di completare i livelli per salvare la galassia.