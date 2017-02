Super Bomberman R: foto dell'interno della custodia e della cartuccia

Un utente del forum di NeoGAF ha pubblicato alcune foto che mostrano l'interno della custodia die la cartuccia del gioco (fronte e retro). Come possiamo notare, la confezione non include manuali o flyer di alcun tipo.

