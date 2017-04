Super Bomberman R gira ora a 60 fps: l'analisi di Digital Foundry

L'aggiornamento 1.3 dipubblicato alla fine della scorsa settimana presenta varie migliorie tecniche: adesso il gioco gira a 60 fps anzichè a 30 fps come in precedenza, l'aumento del framerate ha però portato gli sviluppatori a dover intervenire sulla risoluzione, come mostrato nell'analisi completa di DIgital Foundry.

Dopo aver installato la patch 1.3, Super Bomberman R girerà a 60 fps stabili in multiplayer, la risoluzione però è stata ridotta, in modalità TV il gioco gira a 720p (anzichè 1080p) mentre in modalità portatile il valore scende a 540p (invece di 720p). La risoluzione dello Story Mode resta invece invariata (Full HD) ma in questo caso il framerate è sbloccato, assestandosi sui 45 fps.

Al momento non è possibile selezionare profili personalizzati, dunque non c'è modo di tornare a giocare a risoluzione più alta a discapito del framerate, ma non è escluso che questa opzione possa essere aggiunta con uno dei prossimi update.