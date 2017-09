ha annunciato cheospiterà prossimamente due nuovi personaggi tratti da. Jehuty, Anubis e Reiko verranno pubblicati come aggiornamento gratuito nei prossimi mesi.

L'update in questione porterà in dote anche la modalità Gran Prix e una nuova regola, Crystal, per la quale non sono stati diffusi nuovi dettagli. Super Bomberman R è stato pubblicato lo scorso mese di marzo come gioco di lancio di sitch, il titolo è stato accolto positivamente da pubblico e critica vendendo oltre 500.000 copie.