Super Bomberman R: in Giappone è il miglior lancio della serie in 19 anni

Anche senon si è rivelato particolarmente entusiasmante, il gioco perha avuto il miglior debutto in Giappone per un capitolo della serie degli ultimi 19 anni. Un segnale molto incoraggiante sotto il profilo delle vendite.

Super Bomberman R ha piazzato circa 37 mila copie in Giappone al suo debutto, diventando il gioco di terze parti più venduto su Nintendo Switch (almeno fino a questo momento). Per farci un'idea con i numeri registrati dagli altri capitoli della serie durante la settimana di lancio, Bomberman Blast su Wii aveva venduto 3600 copie nel 2008, mentre Bomberman su 3DS ne aveva piazzate 7351 nel 2005. Insomma, con le sue 37000 copie piazzate sul mercato, Super Bomberman R è diventato il capitolo della serie con il lancio di maggiore successo degli ultimi 19 anni: per trovare un risultato migliore dobbiamo andare nel 1998 con le 76801 copie registrate da Bomberman World su PS1.

