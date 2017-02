Super Bomberman R: la modalità Storia Co-Op sarà disponibile solo in locale

ha confermato oggi che la modalità Storia dipotrà essere affrontata in Co-Op locale, questa modalità non supporterà infatti la Co-Op online, non sarà possibile dunque giocare in cooperativa con un secondo giocatore in rete.

Il publisher ha poi confermato che il gioco girerà a 1080p su schermo TV e 720p su tablet, in entrambi i casi con un framerate ancorato a 30 fps. Ricordiamo che Super Bomberman R sarà disponibile in Europa da venerdì 3 marzo, il titolo accompagnerà il lancio nei negozi di Nintendo Switch.