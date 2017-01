Super Bomberman R si mostra in un video con 15 minuti di gameplay

è stato annunciato durante l'evento di presentazione di Switch e nel corso del livestrem Treehouse è stato mostrato per la prima volta il gameplay del gioco.

Il video che trovate in calce alla notizia mostra una partita tra due giocatori, entrambi utilizzano i Joy-Con per spostarsi ma il titolo supporterà anche il Controller Pro. Poche le novità rispetto alla collaudata formula del gioco, ma Super Bomberman R sembra essere un prodotto perfetto per testare le capacità multiplayer di Switch. Il nuovo gioco di Bomberman sarà disponibile dal 3 marzo, in esclusiva su Switch.