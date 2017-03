Super Mario 64: un video per il fan remake sviluppato con l'Unreal Engine 4

Il modder e sviluppatore "Aryoksini" sta lavorando dal 2015 ad un fan remake dibasato sull', oggi l'autore del progetto ha pubblicato un brevissimo video che mostra alcuni progressi dello sviluppo.

Aryoksini ha già modellato moltissimi oggetti come alberi, cannoni, pulsanti e l'asta del traguardo, oltre ad aver iniziato a lavorare sul design di alcuni nemici. L'autore sottolinea come si tratti di un progetto portato avanti per passione nel tempo libero, inoltre non è sicuro di poter proseguire nella sua opera in quanto non detiene ovviamente alcun diritto sul personaggio di Super Mario.

Non è escluso che Nintendo possa in futuro intervenire per bloccare i lavori, come già successo in passato per altri progetti amatoriali, in ogni caso Aryoksini si dice pronto ad interrompere immediatamente lo sviluppo in caso di richiesta da parte della casa di Kyoto.