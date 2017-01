Super Mario Bros: la versione per Virtual Console è una ROM non legale?

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, la versione diin vendita sulla Virtual Console di Wii sarebbe in realtà una ROM pirata del gioco e non un dump della cartuccia originale eseguito da

Eurogamer.net ha pubblicato un ricco approfondimento a riguardo, un giornalista della testata avrebbe infatti scoperto la natura "sospetta" della ROM utilizzando una Wii moddata, in grado di bloccare i sistemi di protezione della console. Utilizzando un comune editor HEX è stato analizzato il file 00000001.app di Super Mario Bros, scoprendo che al suo interno è presente l'header .NES creato da Marat Fayzullin per il suo emulatore iNES.

Queste istruzioni sono necessarie per ricreare virtualmente il setup dell'hardware del Nintendo Entertainment System tramite l'emulatore, si tratta dunque di un set di istruzioni che non dovrebbe essere presente in un file ufficiale Nintendo. Su richiesta di Eurogamer.net, Fayzullin ha esaminato la ROM di Super Mario Bros per Virtual Console, scoprendo come di fatto il file sia identico alle tante ROM che circolano sul web, mentre come saprete ogni dump dovrebbe essere diverso dall'altro.

Lo stesso Fayzullin si dice incuriosito da questa scoperta e non pensava che Nintendo avesse utilizzato una sua creazione per emulare Super Mario Bros su Wii, tuttavia è bene chiarire come non si possa in alcun modo accusare la casa di Kyoto di pirateria, poichè la società sta vendendo un gioco da lei prodotto e sul quale possiede tutti i diritti di sfruttamento.