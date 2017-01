Super Mario Land è stato ricreato in Super Mario Maker

Un utente è riuscito a ricreare ini 12 livelli di, il primo capitolo della saga ad essere pubblicato su Game Boy nel 1989. In un livello a parte è stato realizzato anche il boss fight con Tatanga.

Dal momento che l'editor di Super Mario Maker non includeva lo stile grafico dell'originale Super Mario Land, è stato impiegato al suo posto quello del primo Super Mario Bros uscito su NES. A fondo pagina vi abbiamo riportato un video di gameplay che mostra i vari stage del gioco in azione. Per scaricare il contenuto potete visitare la pagina dell'utente KHAce, dove sono stati raggruppati i 12 livelli e il boss fight finale con Tatanga.