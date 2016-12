Super Mario Maker for 3DS: ecco Mario prendersi il resto della giornata libera

Quest’oggi Nintendo ha pubblicato un divertente video dedicato a Super Mario Maker for 3DS, nel quale l’idraulico baffuto, dopo aver sconfitto Bowser alle 9 del mattino, si prende il resto della giornata libera. Le attività giornaliere sono state decretate dai fan attraverso diversi sondaggi effettuati da Nintendo su Twitter.

L’iniziativa proposta dalla casa di Kyoto è atta a dimostrare le moltissime possibilità che Super Mario Maker mette a disposizione di tutti i creativi, e ora anche in mobilità grazie al porting per le console della famiglia 3DS. Ecco così che vediamo Mario farsi un giro sulle montagne russe, visitare un luogo bizzarro e infine incontrare un amico. Il pubblico giapponese pare inoltre aver apprezzato maggiormente la versione portatile rispetto alla controparte per Wii U, facendo registrare maggiori vendite nella prima settimana di lancio.

Super Mario Maker for 3DS è disponibile per Nintendo 3DS e 2DS.