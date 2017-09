Super Mario Odissey: nuovo video gameplay nel livello New Donk City

Dopo il filmato pubblicato nella giornata di ieri, il noto retailer GAME è tornato a mostrare in azione l'attesissimocon un nuovo video gameplay. Le sequenze di gioco, esattamente come nel precedente video, sono ambientate nel livello di

Si tratta di un'ottima occasione per tornare ad ammirare l'ambientazione urbana, nonché per ammirare la completa libertà esplorativa di cui potremo per raggiungere persino i punti più elevati della città.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Super Mario Odissey sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 27 ottobre. In concomitanza con il lancio del gioco, arriveranno nei negozi gli amiibo, tra i quali troveremo Mario e Peach in versione sposi.