Super Mario Odissey: speedrunner già all'opera con la demo giocabile nei negozi

In attesa che il gioco venga finalmente pubblicato su Nintendo Switch il 27 ottobre, diversi fan stanno già provando la demo digiocabile presso le postazioni fornite dalla catena statunitense di Best Buy.

Tra chi ha avuto la fortuna di provare in anteprima Super Mario Odissey, troviamo anche gli speedrunner che non hanno mancato l'occasione per mettersi subito alla prova sul nuovo gioco della serie Nintendo e studiare i primi espedienti per sfrecciare attraverso i livelli del gioco.

Ricordiamo che Super Mario Odissey sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 ottobre. A questo indirizzo trovate altri 35 minuti di gameplay tratto dal titolo, mentre qui potete dare uno sguardo all'icona che apparirà nel menù Home di Switch.