Super Mario Odyssey: nuovi dettagli dalla recensione di EDGE (10/10)

Mancano ancora due settimane alla pubblicazione del nuovo titolo dedicato all'idraulico più famose del mondo,, ma è già arrivato il primo, e altisonante, voto.

Il magazine inglese EDGE, infatti, ha premiato il nuovo titolo di Nintendo con un eccezionale 10/10, definendolo "il successore spirituale di Mario 64". Super Mario Odissey va così ad unirsi alla ristrettissima cerchia di titoli premiati con un perfect score dalla rivista, che può vantare la presenza di titoli del calibro di Halo: Combat Evolved, Half-Life 2 e The Last of Us.

"Come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Odissey è il nuovo capitolo di una serie di lunga data che inganna la sua età grazie ad una vivace inventiva, prendendosi dei grandi rischi all'interno di una formula rodata, facendo convivere i vari aspetti in maniera fantastica", si legge nella recensione di Edge.

Tra le meccaniche maggiormente lodate, c'è quella nuova legata al cappello, Cappy, che permette a Mario di prendere il controllo di personaggi e oggetti, come rane, i Bullet Bills volanti e perfino di dinosauri. Si tratta, secondo il recensore, "dell'abilità più versatile della serie".

Fortunatamente, non manca ancora molto al lancio del gioco. Super Mario Odissey sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 27 ottobre. Per ingannare l'attesa, alcuni speedrunner si sono già messi all'opera con la demo giocabile disponibile nei negozi.