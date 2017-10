Super Mario Odissey: vediamo 10 minuti di gameplay nel Regno delle Sabbie

In occasione di un evento preview tenuto recentemente da Nintendo, il canale YouTube GameXplain ha catturato ed in seguito pubblicato 10 minuti di gameplay inediti tratti dall'atteso, il nuovo capitolo della serie platformer in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Il filmato, riportato in cima all'articolo, ci porta a visitare il Regno delle Sabbie, dove Mario sarà in grado di muoversi ed esplorare efficacemente a cavallo di Jaxi. L'ambientazione nasconde portali segreti e passaggi nelle sabbie mobili che conducono a delle strutture ghiacciate sotterranee.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Super Mario Odissey sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 27 ottobre 2017. Il gioco, premiato da EDGE con una valutazione di 10/10, supporterà la funzionalità di registrazione video.