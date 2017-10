Durante l'ultima puntata del Web Show giapponesesono stati mostrati ben 35 minuti di gameplay diper Nintendo Switch. Per l'occasione, il gioco è stato giocato dadel duo comico Yoiko.

Hamaguchi si diverte a esplorare il mondo di Super Mario Odyssey, vagando principalmente per il Sand Kingdom e catturando alcuni screenshot nel Metro Kingdom. Ricordiamo che la nuova avventura dell'idraulico italiano uscirà il prossimo 27 ottobre in esclusiva su Switch, la prima recensione è decisamente positiva: la rivista inglese EDGE ha promosso Super Mario Odyssey con un voto pari a 10/10.