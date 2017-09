Super Mario Odyssey: annunciato un bundle con Switch e mostrati due nuovi mondi

Il Nintendo Direct del 14 settembre si è concluso in bellezza con, accompagnato dall'annuncio di un bundle a tema pere dalla presentazione di due mondi inediti che saranno presenti all'interno del gioco.

I due mondi in questione sono Ibernia e Bollicinia, rispettivamente il Regno della Neve e del Mare, a ulteriore testimonianza della grande varietà di ambienti che caratterizzerà le location di Super Mario Odyssey. Il trailer riportato in cima alla notizia, inoltre, mostra qualche dettaglio in più sulle funzionalità di Cappy, lo speciale cappello di Mario che potrà essere impiegato per controllare alcuni elementi dello scenario.

In calce alla notizia trovate l'immagine del nuovo bundle di Nintendo Switch dedicato a Super Mario Odyssey, in arrivo nei negozi il 27 ottobre, lo stesso giorno in cui verrà pubblicato il gioco.