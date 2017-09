Il rivenditore britannico GAME ha pubblicato un video gameplay inedito diche mostra ben cinque minuti di gameplay tratti dallo stage, livello ispirato alla città di New York.

Trovate il filmato in apertura della notizia, ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, lo stesso giorno arriveranno nei negozi gli Amiibo del gioco che includono Mario e Peach in versione sposi.