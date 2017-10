Super Mario Odyssey: i completi speciali si potranno ottenere anche senza amiibo

Contrariamente a quanto visto in, dove solo i possessori dipotevano sbloccare determinati costumi, insarà possibile ottenere i completi speciali anche senza l'ausilio delle statuette

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale della nuova avventura di Mario:

"Super Mario Odyssey è compatibile con tutti gli amiibo esistenti. Alcuni sbloccano completi speciali per Mario, mentre altri forniranno degli aiuti di gioco.

Nota: Tutti i completi possono essere sbloccati senza l'utilizzo degli amiibo."

Buone notizie, dunque, per chi non è interessato all'acquisto degli amiibo di Super Mario Odyssey o per i collezionisti che preferiscono tenere le preziose statuette all'interno della confezione originale.

Super Mario Odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.