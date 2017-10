Super Mario Odyssey: il day-one è stato rotto anche in Messico

arriverà nei negozi il 27 ottobre, ma a quanto pare alcuni retailer stanno iniziando a venderlo con qualche giorno di anticipo. Dopo il caso delche vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, oggi è il turno di un negozio messicano.

Come potete vedere nella foto proposta in calce alla notizia, un utente messicano è riuscito ad acquistare una copia di Super Mario Odyssey con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, attirando l'invidia di molti giocatori che non vedono l'ora di mettere mano alla nuova avventura di Mario.

Nell'attesa, vi ricordiamo che Super Mario Odyssey è già stato recensito su Famitsu (ricevendo 39/40) e su EDGE (10/10), mentre nelle ultime ore sono stati pubblicati due nuovi trailer in vista del debutto.