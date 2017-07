Super Mario Odyssey: ecco un nuovo video gameplay dal Comic Con

In occasione del Comic Con di San Diego è arrivato un nuovo video gameplay per l'attesissimo. La sequenza di gioco, della durata complessiva di dieci minuti, è ambientata a New Donk City: il filmato è stato proposto in cima alla notizia.

Tra le novità introdotte in Super Mario Odyssey, ricordiamo che il cappello di Mario (chiamato Cappy) rivestirà questa volta un ruolo utile nelle meccaniche di gioco, visto che ci permetterà di controllare alcuni elementi dello scenario. Oltre a questo, Nintendo ha rivelato che nella nuova avventura non esisterà il concetto di Game Over, visto che i giocatori avranno a disposizione vite infinite e potranno esplorare liberamente il mondo di gioco senza particolari preoccupazioni.

Super Mario Odyssey sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 ottobre.