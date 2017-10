Super Mario Odyssey: emergono nuove informazioni dalla recensione di EDGE

Sul nuovo numero di EDGE è presente la, la rivista inglese ha premiato il gioco con un punteggio pari a, oggi emergono nuovi dettagli dall'articolo in questione, che riportiamo di seguito. Attenzione, le informazioni trapelato contengono spoiler e anticipazioni su trama e meccaniche di gameplay.

Secondo quanto riportato da EDGE, nel gioco Mario è dotato del più vasto moveset mai utilizzato in un gioco della serie, questo escludendo le mosse che potremo effettuare con Cappy. Particolare attenzione è stata posta alla gestione della fisica e alle trasformazioni, non tutte però essenziali ai fini dell'avventura. Super Mario Odyssey propone una serie di missioni con un sistema di progressione classico ma nella maggior parte dei casi sarà possibile decidere come muoversi e quali stage affrontare senza un ordine ben preciso, inoltre viene lodata la varietà dei boss.

I redattori di EDGE hanno colto alcuni elementi ispirati da The Legend of Zelda Breath of the Wild, come la possibilità di scrutare nuove destinazioni da posizioni elevate. Infine, scopriamo che il ruolo di Peach si amplierà notevolmente nell'End Game e la principessa non ricoprirà solamente la parte della damigella rapita. Piccola critica alla modalità portatile, la quale non viene ritenuta all'altezza della modalità TV, principalmente a causa del sistema di controllo e della difficoltà di trovare e visualizzare correttamente gli obiettivi su uno schermo di dimensioni ridotte.

Ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà il 26 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.