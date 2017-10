Super Mario Odyssey giocabile da Best Buy, Jump Up Super Star arriva su iTunes

hanno annunciato una partnership che permetterà ai giocatori americani di provarequesto fine settimana. Sabato 21 ottobre dalle 12:00 alle 15:00 i principali negozi della catena sparsi per gli Stati Uniti metteranno a disposizione dei clienti alcune postazioni di prova.

Tutti coloro che si recheranno da Best Buy per giocare con Super Mario Odyssey riceveranno un album di figurine in omaggio. Continuando a parlare dell'idraulico italiano, segnaliamo che il brano Jump Up, Super Star! è ora in vendita su iTunes al prezzo di 1,29 euro.

Jump Up, Super Star! è il brano principale della colonna sonora di Super Mario Odyssey, da cui è stato tratto anche un video musicale di grande successo con oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube.