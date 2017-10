Super Mario Odyssey girerà a 1080p di risoluzione massima in modalità TV?

Stando a una mail del servizio clienti diinviata a un utente di Nintendo Today,dovrebbe girare a 720p in modalità portatile e fino a una risoluzione massima diin. La conferma definitiva sulla risoluzione del gioco a pochi giorni dalla sua uscita?

"In modalità portatile la risoluzione massima sarà fissata a 720p, mentre in modalità TV la risoluzione massima sarà fissata a 1080p", riporta un passaggio della mail inviata dal servizio clienti di Nintendo. Dal momento che si parla di risoluzione "massima", la cosa farebbe pensare a una risoluzione dinamica in grado di adattarsi alla situazione su schermo, fino a raggiungere i 1080p in modalità docked.

Se ricordate, Digital Foundry aveva analizzato una demo di Super Mario Odyssey lo scorso settembre, rilevando una risoluzione di 720p in modalità portatile e di 900p in modalità TV. Ammesso che l'email postata dall'utente di Nintendo Today sia autentica, la notizia potrebbe confermare che la versione definitiva del gioco riuscirà a raggiungere i 1080p in docked mode.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo. Ricordiamo che Super Mario Odyssey sarà disponibile in esclusiva per Switch a partire dal 27 ottobre.