Super Mario Odyssey: Jump Up Super Star entra nella Top 40 di iTunes negli USA

Alla fine della scorsa settimana,ha pubblicato su iTunesil brano principale della colonna sonora in vendita a 1,29 euro. La canzone ha riscosso un notevole successo nel weekend, in particolar modo in Giappone e Nord America, entrando nella Top 40 di iTunes.

In Giappone il brano sembra essere diventato un vero tormentone, avendo occupato (seppur per poche ore) anche la seconda posizione della classifica. Buoni risultati anche in Nord America e Canada mentre in Europa Jump Up, Super Star! non è riuscita ad entrare nella Top 100.

Il video musicale di Jump Up, Super Star! ha raggiunto e superato quota 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ricordiamo che Super Mario odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Switch.