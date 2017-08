Super Mario Odyssey: Mario con il sombrero è stato rimosso dalla copertina

Nintendo ha recentemente pubblicato una revisione della copertina di, attesissima esclusiva in arrivo su. Curiosamente, l'unica differenza dalla cover svelata a giugno consiste nella rimozione diche indossa il sombrero.

Come potete vedere dall'immagine allegata alla notizia, la nuova custodia per la cartuccia di Super Mario Odyssey differisce dalla precedente versione in un unico aspetto: Mario che indossa il sombrero è stato rimosso in favore di una versione con equipaggiamento subacqueo. Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la compagnia giapponese a cambiare il dettaglio: tra queste potrebbe esserci la non volontà di offendere alcune popolazioni attribuendo all'idraulico baffuto indumenti propri della loro cultura, ma si tratta soltanto di un'ipotesi.

Super Mario Odyssey è atteso per il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.