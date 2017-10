Super Mario Odyssey: nuovo gameplay dal Cascade Kingdom

Grazie ad un video pubblicato dalla testata Game Informer possiamo dare un'occhiata più da vicino al, uno dei regni dove i giocatori potranno liberamente scorrazzare nei panni diin

Oltre al regno, il video mostra l'interfaccia utente dei Crazy Cap, shop dove sarà possibile spendere le monete raccolte durante l'avventura per acquistare oggetti e abiti per personalizzare il protagonista. L'aspetto più interessante del filmato, tuttavia, è senz'altro la presenza del gigantesco T. rex comparso per la prima volta nel trailer dell'E3 2017. Grazie al suo compagno d'avventura Cappy, Mario potrà prendere il controllo del dinosario e creare scompiglio all'interno di Cascade Kingdom.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.