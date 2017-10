Super Mario Odyssey: il nuovo trailer mostra nemici, minigiochi e Photo Mode

ha pubblicato un nuovo trailer diche mostra alcune delle principali caratteristiche del gioco: il filmato permette di dare uno sguardo ad ambientazioni, nemici, power-up e ad alcuni dei minigiochi inclusi.

Il trailer mostra anche la modalità Snapshot, la quale permette di scattare foto e catturare screenshot in-game personalizzabili con filtri e adesivi, da condividere poi sui principali social network. Sguardo approfondito anche ai minigiochi, con supporto per le classifiche online e multiplayer co-op.

Super Mario Odyssey uscirà il prossimo 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, in edizione Standard o in bundle con la console. Quest'ultimo pacchetto presenta gli esclusivi Joy-Con rossi ed è ora disponibile in preordine su Amazon.it al prezzo di 389,99 euro.