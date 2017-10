Super Mario Odyssey: un nuovo video mostra le fasi platform 2D e una boss battle

Insaranno presenti delle interessanti sezioni platform in 2D e anche tante battaglie contro i boss. Possiamo avere un assaggio di queste caratteristiche grazie all'ultimo video pubblicato da

Il filmato che vi proponiamo in cima alla notizia, è stato registrato nel corso del Nintendo World Championship 2017, in cui i partecipanti hanno avuto modo di sfidarsi anche nel nuovo gioco dedicato all'idraulico più famoso del mondo.

La sfida comincia subito con una fase platform in 2D, palesemente ispirata ai classici giochi di Super Mario. In una seconda fase, i concorrenti hanno dovuto scalare una torre, in cima alla quale era presente una luna da conquistare. Durante il percorso, hanno affrontato numerose insidie e meccaniche di gioco.

La terza e ultima fase, ambientata in un livello ricoperto di neve, termina con una boss battle contro un nemico di dimensioni considerevoli. Durante il combattimento Mario può anche prendere il controllo del pugno del boss, da usare contro di lui per infliggere danni considerevoli. Questa nuova meccanica è resa possibile dal cappello di Mario, Cappy, una novità per la serie.

Super Mario Odyssey è atteso esclusivamente su Nintendo Switch per il 27 ottobre. Il famoso magazine inglese Edge ha già premiato l'ultima fatica di Nintendo con un altisonante 10/10.