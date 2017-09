Super Mario Odyssey: possibile ritorno all'isola Delfinia di Sunshine?

In Giappone è stata da poco affissa una pubblicità perche include l'intero mappamondo della nuova avventura di Mario per, nel quale ritroviamo una vecchia conoscenza.

Nell'angolo in basso a sinistra, infatti, è presente l'isola Delfinia, luogo che ha svolto il ruolo di hub in Super Mario Sunshine, esclusiva per Nintendo GameCube pubblicata nel 2002. L'isola si presenta a nord-ovest rispetto a quella del Regno dei Funghi visibile poco più a destra. Al momento non è dato sapere se sarà effettivamente possibile fare ritorno sull'isola Delfinia o se si tratti di un semplice omaggio, ma di certo riaccende le speranze dei fan di Super Mario Sunshine.

Super Mario Odyssey uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 27 ottobre, e sarà disponibile anche in bundle con la console.