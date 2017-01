Super Mario Odyssey: primo trailer e dettagli

è stato ufficialmente annunciato: il gioco intravisto nel primo trailer di presentazione della console si chiameràe arriverà in esclusiva su Switch a Natale 2017.

Super Mario Odyssey vedrà l'idraulico italiano abbandonare il Regno dei Funghi per esplorare città e luoghi realmente esistenti. Ritroveremo personaggi noti come Bowser e la Principessa Peach, inoltre è stata confermata la presenza di nuove abilità e il ritorno dei "cappelli magici" visti in Super Mario 64, i quali aiuteranno il protagonista nella sua avventura. In calce alla notizia trovate il primo trailer di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.