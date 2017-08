Super Mario Odyssey: primo video gameplay nel Luncheon Kingdom

In occasione della Gamescom 2017,ha mostrato il primo video gameplay diambientato nel, uno dei vari mondi disponibili all'interno del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

In compagnia del producer Yoshiaki Koizumi, possiamo dare un primo sguardo ravvicinato alle colorate ambientazioni del Luncheon Kingdom, scoprendo alcune delle meccaniche di gioco che lo distingueranno dagli altri mondi. Nei video che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane, invece, possiamo vedere Super Mario Odyssey in azione nel Forest Kingdom e nel Wooden Kingdom.



Ricordiamo che il titolo è atteso in esclusiva su Nintendo Switch per il prossimo 27 ottobre. Sulle nostre pagine trovate la replica integrale del Nintendo Direct dedicato a Super Mario Odyssey.