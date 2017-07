La Cover Story del numero 309 diè dedicata a: per l'occasione la rivista presenta ben quattro diverse copertine raffiguranti altrettanti soggetti legati al gioco, tra cui il dinosauro apparso nel trailer dell'E3.

La copertina con il T-Rex sarà esclusiva per gli abbonati mentre le altre tre variant saranno normalmente reperibili nelle edicole e nei negozi inglesi. EDGE 309 conterrà ovviamente un ricco speciale dedicato alla nuova avventura di Mario, non ci resta che attendere l'uscita del magazine o i primi leak dal web per saperne di più.

Super Mario Odyssey sarà disponibile dal 27 ottobre 2017 in esclusiva su Nintendo Switch.