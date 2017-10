Nintendo ha pubblicato il video musicale di, tema principale della colonna sonora di, già ascoltato nel trailer E3 del gioco. Il brano è ora protagonista di un video girato per le strade di New York, che potete vedere in apertura della notizia.

La canzone Jump Up, Super Star! può essere scaricata gratis dal sito di Nintendo mentre la versione estesa sarà pubblicata il 20 ottobre su iTunes. In calce alla notizia trovate inoltre tre nuovi spot TV in onda in queste ore sui principali canali TV giapponesi.

Super Mario Odyssey uscirà il prossimo 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, prenota il bundle su Amazon.it al prezzo di 389,99 euro.