Super Mario Odyssey sarà presente all'E3 di giugno

La redazione di IGN.com ha chiesto a Reggie Fils-Aime come mainon abbia messo a disposizione una demo diai giornalisti intervenuti all'evento di presentazione di Switch, indubbiamente uno dei titoli più attesi per la nuova console.

Il presidente di Nintendo of America ha dichiarato che la strategia comunicativa dell'azienda è stata quella di mostrare un trailer del gioco durante l'evento e di proporre i primi hands-on all'E3 di giugno. Durante la fiera di Los Angeles, la società svelerà nuovi dettagli sul gameplay e rivelerà probabilmente anche la data di uscita di Super Mario Odyssey, atteso per il periodo natalizio in esclusiva su Switch.