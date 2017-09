Durante l'ultimo episodio dello show Nintendo Minute è stato mostrato un nuovo video gameplay di, che mostra sette minuti di gioco tratti dal, il Regno ambientato nelle profondità marine.

Si tratta di un "classico" stage circondato da distese d'acqua, assolutamente immancabile in ogni gioco di Mario che si rispetti. Prima di lasciarvi al video gameplay che trovate in apertura della ntoizia vi ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, in edizione Standard o in bundle con la console, modello esclusivo con i Joy-Con rossi.