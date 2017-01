Super Mario Odyssey: un trailer parodistico creato in GTA IV

Un utente ha creato un trailer parodistico diall'interno di, utilizzando una mod che introduce il celebre personaggio di Mario all'interno di Liberty City, città che ricorda molto da vicino la nuova location urbana del gioco Nintendo.

Come abbiamo visto nel primo trailer ufficiale di Super Mario Odyssey, una delle nuove location del gioco ricorda molto da vicino New York City (non a caso si chiama New Donk City), e vedere il famoso idraulico saltellare per le strade di un centro urbano può richiamare alla mente le atmosfere dei Grand Theft Auto, occasione che ha colto al balzo lo youtuber CrowbCat, realizzando un trailer parodistico del nuovo gioco Nintendo ambientato nella Liberty City di GTA IV: ve lo abbiamo riportato a fondo pagina. Intanto vi ricordiamo che la realizzazione di Super Mario Odyssey è stata quasi completata.