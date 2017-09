Lo YouTuber Apermax ha pubblicato un video nel quale analizza attentamente le confezioni dei nuovi Amiibo di: tramite alcune informazioni riportate sul retro del cartoncino è possibile intuire la presenza di tre nuovi mondi non ancora annunciati.

Nello specifico si tratterebbe del Regno della Neve, Regno dei Laghi e Regno di Funghi, i quali andrebbero ad aggiungersi al Luncheon Kingdom svelato alla Gamescom e ai mondi già annunciati in precedenza. Ad oggi sono stati annunciati dieci diversi Regni ma non è escluso che altre novità in merito possano essere rivelate nelle prossime settimane.

Super Mario Odyssey sarà disponibile dal prossimo 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.