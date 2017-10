Un fortunato giocatore sembra essere già riuscito a mettere le mani sue per l'occasione ha condiviso l'immagine icona del menu Home della sua Switch, che mostra chiaramente il gioco in fase di installazione.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà il 27 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, effettuando il preordine su Amazon.it riceverete in regalo la spilla di Cappy, solo fino a esaurimento scorte.

Ieri è trapelata sul web la prima recensione di Super Mario Odyssey, premiato dalla rivista EDGE con un punteggio pari a 10/10.