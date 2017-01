Super Mario Odyssey: versione estesa del primo gameplay trailer

Il canale YouTube "JeuxActu" ha pubblicato una versione estesa del primo trailer di, che include circa 50 secondi di sequenze aggiuntive relative in particolar modo al potere e alle caratteristiche del "nuovo" cappello rosso.

Per il resto, il filmato mostra le stesse scene di gameplay già viste nel trailer di debutto mostrato durante l'evento di presentazione di Switch. Super Mario Odyssey vedrà Mario abbandonare il Regno dei Funghi per esplorare il mondo reale, per la prima volta in assoluto nella storia della serie. Il gioco non uscirà al lancio di Switch ma sarà disponibile entro fine anno, in tempo per le festività natalizie.