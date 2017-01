Super Mario Odyssey: un video mostra le nuove abilità e mosse di Mario

ha mostrato un minuti di gameplay didurante l'evento Switch Experience 2017 che si è svolto a Tokyo. Il filmato in questione dura poco più di un minuto e permette di scoprire le nuove mosse di Mario e di dare uno sguardo alle abilità del cappello rosso.

Oltre a salti, capriole e piroette, nel nuovo gioco della serie, Mario potrà arrampicarsi e scalare gli edifici, inoltre ricordiamo che il cappello rosso potrà essere lanciato e utilizzato come piattaforma per raggiungere zone altrimenti inaccessibili. Potete vedere la sequenza di gameplay nel video qui sotto, a partire dal minuto 3:33:14, ricordiamo che Super Mario Odyssey uscirà durante la stagione natalizia in esclusiva su Nintendo Switch.