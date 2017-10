Ottobre si prospetta come un mese decisamente ricco per quanto riguarda lesu tutte le piattaforme. Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi i principali titoli della stagione natalizia per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Produzioni del calibro di Super Mario Odyssey, Wolfenstein II The New Colossus, Assassin's Creed Origins, Fire Emblem Warriors, The Evil Within 2, Gran Turismo Sport e Forza Motorsport 7 si preparano a tenere compagnia ai giocatori in questo lungo autunno che si prospetta caldissimo dal punto di vista videoludico.

Tutte le nuove uscite di ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Nintendo Switch e 3DS nel nostro Video Speciale. Buona visione!