Super Mario Run: come ottenere biglietti extra per le Sfide Toad

, attualmente disponibile su iPhone, iPad e iPod Touch, ha in poco tempo conquistato milioni di giocatori provenienti da ogni parte del mondo, proponendo un gameplay semplice e, al contempo, appagante.

Il titolo si compone di tre diverse modalità, Giro dei Mondi, Regno e Sfide Toad. Quest’ultima, in particolare, permette agli utenti di prendere parte a numerose sfide online e conquistare delle speciali monete da utilizzare nella modalità Regno. Per accedere a Sfide Toad dovrete tuttavia procurarvi degli appositi biglietti d’ingresso, da ottenere dopo aver portato a termine diverse missioni. In questa guida vi forniremo quindi degli utili consigli che vi aiuteranno a conseguire il maggior numero possibile di biglietti, in modo da non restare mai a secco.

Raccogliete tutte le monete rosa, viola e nere

Ogni livello della modalità Giro dei Mondi nasconde cinque monete rosa. Queste speciali monete sono spesso collocate in luoghi piuttosto difficili da raggiungere rispetto alle normali monete, ma vi ricompenseranno con interessanti premi. Dopo aver raccolto le cinque monete rosa, otterrete infatti due biglietti d’accesso alla modalità Sfide Toad. Ovviamente, lo stesso discorso vale per ogni livello presente nel Giro dei Mondi. In più, dopo aver raccolto ogni moneta rosa presente in un determinato livello, il gioco vi porrà di fronte ad una nuova sfida: ripetendo il livello, dovrete infatti collezionare cinque monete viola, collocate in luoghi diversi rispetto alle monete rosa. Dopo averle raccolte, otterrete due nuovi biglietti per Sfide Toad. Infine, Super Mario Run vi chiederà di scovare cinque monete nere, più difficili da raccogliere rispetto alle precedenti. È quindi possibile ottenere un totale di sei biglietti per ogni livello.

Battete i boss al primo tentativo

Le sfide con i boss rappresentano altresì un’interessante fonte di guadagno. Una volta arrivati al cospetto del nemico, dovrete impegnarvi a fondo e cercare di battere il boss al primo tentativo: in tal modo, verrete ricompensati con numerosi biglietti per le Sfide Toad, nascosti all’interno del forziere. Tuttavia, se il primo tentativo non andrà a buon fine, dovrete accontentarvi di ricevere una discreta quantità di monete. Cercate quindi di mettere in pratica una buona strategia che vi permetterà di eliminare il nemico durante la vostra prima prova.

Giocate ai minigiochi

La modalità Regno vi permette di costruire il vostro personalissimo regno aggiungendo edifici e altri elementi che potrete ottenere con l'aiuto dei Toad conquistati in Sfide Toad. Sfruttare questa opportunità per creare nuove costruzioni che vi daranno accesso a interessanti minigiochi colmi di sorprese e speciali ricompense. Questi vi permetteranno infatti di ottenere un discreto numero di biglietti da utilizzare per accedere alle Sfide Toad. Tuttavia, tenete bene a mente che, dopo aver completato uno dei minigiochi, dovrete attendere otto ore prima di poterci giocare nuovamente.

Comprate i biglietti attraverso le Monete My Nintendo

Le monete My Nintendo vi permettono di ottenere ricompense e premi speciali, tra cui spiccano senza ombra di dubbio i biglietti per le Sfide Toad. Queste monete si ottengono completando alcune azioni piuttosto elementari, quali il collegamento dell’account My Nintendo al gioco o, ancora, attraverso l’aggiunta di un nuovo amico o il completamento di un mondo nella modalità Giro dei Mondi. Per utilizzare le monete My Nintendo non dovrete far altro che cliccare sull’apposita icona nella modalità Regno e acquistare in tal modo i biglietti.

Acquistate il gioco completo

Super Mario Run è disponibile gratuitamente su App Store ma, per accedere ad ogni contenuto presente nel gioco, dovrete pagare 9,99 euro. In tal modo riceverete altresì 3000 monete, un elemento decorativo per la modalità Regno e ben venti biglietti che vi garantiranno l’accesso alle Sfide Toad.

Completate le Sfide Toad

Ciò potrebbe forse sembrare un controsenso ma, in realtà, rappresenta una strategia piuttosto interessante. Completando le Sfide Toad avrete infatti la possibilità di ottenere nuovi biglietti da utilizzare nella medesima modalità di gioco, ma il tutto è affidato alla fortuna.

Limite dei 99 biglietti

Tenete bene a mente che il gioco vi permette di possedere fino a 99 biglietti contemporaneamente. Dopodiché, ulteriori biglietti conquistati andranno irrimediabilmente persi. Cercate perciò di tenervi sempre al di sotto di questa soglia, in modo da spendere nel migliore dei modi i biglietti duramente guadagnati.