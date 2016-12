Super Mario Run: compaiono sedicenti beta per Android contenenti malware

Il primo titolo mobile dedicato a Mario è disponibile da poco meno di un mese in esclusiva per i dispositivi iOS, registrando oltre 50 milioni di download. Come già annunciato da Nintendo, la compagnia porterà l’endless runner anche su Android, processo iniziato con l’apertura delle pre-registrazioni su Google Play.

Come accaduto su Apple Store nelle settimane prima al lancio, nello store del sistema operativo di Google è comparsa la pagina dedicata a Super Mario Run, dando la possibilità agli interessati di ricevere una notifica quando l’app verrà resa ufficialmente disponibile. In queste ore sono state riportate segnalazioni di siti internet che, presentandosi come affidabili, invitano gli utenti Android a scaricare una versione beta di Super Mario Run sui propri dispositivi. Per quanto convincenti, le pagine web non sono altro che escamotage per far scaricare agli ignari giocatori dei pacchetti APK contenenti malware, che possono risultare pericolosi sia per lo smartphone che per la privacy dell’utilizzatore.

Vi invitiamo pertanto a non scaricare alcun tipo di applicativo da fonti non ufficiali: laddove Nintendo dovesse optare per un programma beta, questo dovrebbe risultare accessibile esclusivamente tramite Google Play.