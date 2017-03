Con un giorno di anticipo rispetto alla data di pubblicazione prevista,è disponibile sui dispositivi. Il gioco (aggiornato alla versione 2.0.0) può essere scaricato a partire da oggi dallo Store di Google Play

Uscito a Dicembre sui dispositivi iOS in esclusiva temporanea, Super Mario Run si presenta come un platorm 2D free-to-play caratterizzato da un sistema di controllo molto intuitivo, visto che si può giocare con una sola mano come negli endless runner. Il gioco può essere scaricato gratuitamente, con la possibilità di sbloccare il livello 1-4 nella versione di prova superando le Sfide di Bowser.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Run.